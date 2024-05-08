İsrail, ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla Filistinli ailenin evini yıktı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileyi evlerinden zorla çıkararak, ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla iş makinelerince yıkarak yerle bir etti.

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AA

İsrail ordusu, aylardır süren saldırılarını aralıksız devam ediyor.

Bir yandan her geçen şiddeti artırılan saldırılarla mücadele eden Filistinliler, bir yandan da açlık savaşı veriyor.

Suların bir türlü durmadığı bölgede özellikle evler, hastaneler, camiler ve sivil sığınma alanları hedef alınıyor.

Filistinli ailenin evi yerle bir oldu

Son olarak Ahmed el-Nevaca Ailesi'nin yaşadığı belirtilen iki katlı ev, İsrail ordusunun Yatta beldesinin doğusundaki el-Cevaya bölgesine yaptığı baskın sonrası "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla iş makinelerince yıkıldı.

Zorla evlerinden çıkarıldılar

Yıkım esnasında bölgede bulunan Filistinli, İsrail'in "yasa dışı Yahudi yerleşim projesi için Filistinlileri zorla evlerinden çıkardığının" altını çizdi.

C bölgesi sınırlarında kalan ev gibi işgal altındaki Batı Şeria'daki pek çok yerde İsrail'den imar ve inşaat ruhsatı almak neredeyse imkansız.

Batı Şeria 3 bölgeye ayrıldı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)