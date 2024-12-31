İsrail saldırıları nedeniyle çadırlarda kalan Filistinliler soğuk havayla mücadele ediyor

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde son bir haftada donarak ölen bebeklerin sayısı yükseliyor.

Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI BAŞKA BİR BOYUTA ULAŞTI

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda kurulan çadırlara sığınan Filistinliler gece yarısı şiddetlenen yağmur sonucu su baskınları ile uyandı. Çadırlarının içine su baskınları yaşanırken yollar çamurla kaplandı.

İnce bir döşek ve battaniye ile dondurucu soğuğa direnmeye çalışan Filistinlilerden Husam es-Sudevdi, 6 kişilik ailesi ile birlikte çadırda uyudukları sırada yağmur suyunun çadırlarına dolduğunu fark ettiklerini aktardı.

ÇADIRDA YAŞAYANLAR ZORLU KIŞ ŞARTLARIYLA DA MÜCADELE EDİYOR.

Filistinli adam su baskını sonucu çadırda oluşan görüntüyü "kaos" olarak tanımlarken üzerinde yattıkları döşek ve battaniyelerin tamamen ıslandığını, çadırın içerisindeki eşyaların ise kaybolduğunu belirtti.

Gece yarısı kısıtlı imkanlarla ıslanan döşekleri çadırdan çıkarttıklarını ve duvarın üzerinde kurumaya bıraktıklarını anlatan adam içinde bulundukları durumun çok zor olduğunu dile getirdi. Nisma es-Sudevdi ise gece üç civarında dışarından gelen çığlıklara uyandıklarını karanlık olduğu için ilk başta fark edemeseler de eşinin çadıra su girdiğini söyleyerek yağmur suyunun içeri girdiğini fark ettiklerini ve çadırdan çıktıklarını belirtti.

"YAĞMUR ŞİDDETLENDİ VE ÇADIRA DOLMAYA BAŞLADI"

Bölgedeki çadırlarda yaşayan Muna Ebu el-Kas, "ilk başta olağan bir kış yağmuru sandım ancak daha sonra yağmur şiddetlendi ve çadıra dolmaya başladı." derken çadırının çatısının yağmur sebebiyle çöktüğünü ve naylonun yırtıldığını ifade etti.

Kadın çadırın zeminindeki toprağın da tamamen ıslandığını ve güneşin toprağı kurutmasını beklemekten başka hiçbir seçeneğinin olmadığını söyledi.

Muhamme es-Sisi ise, bir senedir aynı çadırda yaşadığını ve bölgedeki çadırların kurum ve kuruluşlarca yenilenip onarılması gerektiğini söyledi. es-Sisi içinde bulundukları durumu insan onuruna yakışmayan bir yaşam olarak tanımladı.