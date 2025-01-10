İsrail saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze'de açlık ve susuzluk krizi yaşanıyor

AA & Ensonhaber

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında soykırım yapıyor.

Öyle ki tüm dünyanın gözleri önünde kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum siviller katlediliyor.

Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana bombardımanlarla adeta bir enkaz kente çeviren İsrail, sadece bunları yapmakla da sınırlı kalmıyor.

BOMBARDIMANLARIN YANI SIRA AÇ VE SUSUZ DA BIRAKMAYA ÇALIŞIYORLAR

İsrail, ilk günden itibaren kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda, kentleri yok etme ve Filistinlileri kasıtlı öldürmenin yanı sıra insanları aç ve susuz bırakma silahını da kullandı.

Öyle ki İsrail, her türlü yiyecek, su, yardım malzemesi girişini engelleyerek adeta bir insanlık dramının baş mimarı oldu.

YARDIM MALZEMELERİNİN GİRİŞİ ENGELLENİYOR: MASUMLAR ÖLÜMLE BURUN BURUNA...

Yiyecek ve su aramaya çıkan Filistinliler, insansız hava araçlarıyla vuruldu.

Hal böyle olunca Gazze'de içecek temiz su ve gıdaya ulaşmak çok zor hale gelirken bölgeden yine yürek yakan kareler geldi.

Savaşın yanı sıra şiddetli açlıkla mücadele eden Filistinliler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

BİR KAP YEMEK İÇİN VERİLEN MÜCADELE YÜREKLERİ SIZLATTI

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hayır kurumları tarafından yapılan dağıtımda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, bir kap yemeğe ulaşabilmek için uzun kuyruklar bekledi.

Bir kap yemek alıp ailelerini doyurabilmek için birbirlerini ezen Gazzelilerin o anları böyle görüntülendi...