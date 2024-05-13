İsrail saldırılarında Gazze'de 500 sağlık çalışanı öldü Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail, 7 Ekim'den bu yana 500 sağlık çalışanının öldürürken 33 hastaneyi, 53 sağlık merkezini, 133 ambulansı imha etti.

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AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

219 gündür devam eden saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olan binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

138 hemşire öldürüldü

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü münasebetiyle hemşirelerin düzenlediği eylemde konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Halil ed-Dekran, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 138 kadın ve erkek hemşireyi öldürdüğünü söyledi.

"Sağlık çalışanları Filistin halkının ayrılmaz bir parçasıdır"

"Filistin halkının, 40 binden fazla şehit ve kayıp, 70 binden fazla yaralıyla sonuçlanan bir imha, yerinden etme, açlık, tutuklama ve kitlesel katliam savaşına maruz kaldığını" belirten Dekran, erkek ve kadın hemşirelerin, Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu, yaralılar ve hastaların hayatlarını kurtarmak için ulusal ve insani görevlerini yerine getirdiklerini ifade etti.

500 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İsrail'in sağlık çalışanlarından 500'ünü öldürdüğünü, 1500'ünü yaraladığını, 312'sini ise alıkoyduğunu aktaran Dekran, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 33 hastaneyi, 53 sağlık merkezini, 133 ambulansı imha ettiğini dile getirdi.

Tıbbi yardım çağrısında bulundu

Dekran, uluslararası topluma ve dünyanın özgür insanlarına, sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarını koruma, sınır kapılarının açılması için baskı yapma ve tıbbi yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)