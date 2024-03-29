İsrail saldırılarında Gazze'de bilanço 32 bin 623 oldu Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 623’e, yaralı sayısının ise 75 bin 92'ye yükseldi.

İHA

İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

175 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybı giderek artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 saldırının olduğu belirtildi.

Can kaybı 33 bine yaklaştı

Saldırılarda 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 623’e, yaralı sayısı ise 75 bin 92'ye yükseldi.

Gazeteciler hedef oluyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde haber takibi yapan gazetecileri de hedef almayı sürdürüyor.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Kudüs Radyosu’nda çalışan gazeteci Muhammed Ebu Sakhil, Şifa Hastanesi yakınlarında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

137 basın mensubu öldürüldü

Bir gazetecinin daha İsrail tarafından öldürülmesi sonucu 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısı ise 137’ye yükseldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)