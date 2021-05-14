İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Birçok şehirde vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için saf tutuldu.

Türkiye, İsrail saldırısı altındaki Filistinliler için ayakta...

İşgalci İsrail ordusu tarafından katledilen Filistinliler için ülkenin dört bir yanında vatandaşlar bir araya geldi.

İstanbul'da Fatih Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

FİLİSTİNLİLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Kırklareli Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için saf tuttu.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde cuma namazını öncesinde imam Zaim Işık tarafından yaşamını yitiren Filistinliler için dualar okundu.

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİNE VURGU

Işık, Filistin'deki şiddet olaylarının ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların son bulmasını istediklerini ifade etti.

Bu saldırıların insanlık suçu olduğunu ifade eden Işık, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için çok önemli olduğunu kaydetti.

Cuma namazının ardından vatandaşlar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeli saf tutarak Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için gıyabı cenaze namazı kıldı.

GIYABİ CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Bursa'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Tarihi Ulu Cami bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Zonguldak, Bolu ve Sakarya'da da vatandaşlar Filistin için buluştu.

Kayseri, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılan grup, tekbir getirerek, İsrail'in saldırılarını kınadı. Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Türk ve Filistin bayraklarıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde toplanan gruptakiler, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için cami önünde gıyabı cenaze namazı kılındı, dua edildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, İstasyon Meydanı Sümer Camii'nde cuma namazında bir araya geldi.

İmam ve hatip Mehmet Sait Yaz'ın konuya ilişkin okuduğu hutbenin ardından cuma namazı ve Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

MARDİN

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camii'nde kılınan cuma namazının ardından cami bahçesinde program düzenlendi.

Aralarında siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşların bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Doğu Kudüs'teki ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik sert müdahale ve saldırılarına tepki gösterdi.

Programda, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Filistin'de verilen şehitler dolayısıyla gıyabi cenaze namazı kıldırdı ve dua etti.

SİİRT

Siirt'te de İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere saldırılarında şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

koronavirüs tedbirleri alınan Merkez Halid Bin Velid Camii'nde vatandaşlar cuma namazında bir araya geldi.

Cemaat, cuma namazının ardından Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.