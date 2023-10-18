İsrail saldırısından yürek burkan görüntüler! Ağır yaralanan kardeşine Kelime-i Şehadet öğretiyor İsrail güçlerinin akşam saatlerinde Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırı sonucunda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ortaya çıkan görüntülerde kardeşine Kelime-i Şehadet getirmeyi öğreten abi yürek sızlattı.

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ensonhaber.com

İsrail, Gazze Şeridi'nde devam eden hava saldırılarını sürdürüyor.

Son olarak İsrail'in El Ahli Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 sivil hayatını kaybetti.

Bu felaketin ardından, enkaz altında yüzlerce kişinin olabileceği belirtiliyor.

Birçok ülke ve insan hakları kuruluşu, sivillerin korunması ve insani yardımın ulaştırılması için acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor.

İsrail katliamına dünyadan tepki gelmeye devam ederken, saldırı sonrası ortaya çıkan bir görüntü içler acısı.

Ağır yaralı çocuğun abisi gözyaşlarına boğdu

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ağır yaralanan kardeşine Kelime-i Şehadet getirmeyi öğreten çocuk, yürek burktu.

O görüntüler kısa sürede gündem oldu.