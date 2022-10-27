İsrail Savunma Bakanı Ankara'da: 12 yıl sonra ilk ziyaret

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, iki ülke arasındaki normalleşme adımlarının atılmasını takiben bugün Türkiye'ye geldi. Gantz, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmenin ardından iki ülke ilişkileri yukarı yönlü bir ivme seyretmeye devam ediyor.

İsrail ile normalleşme sürecinde ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılmasının ardından Tel Aviv'den Ankara'ya üst üste kritik ziyaretler yapılıyor.

12 yıl sonra ilk defa bir İsrail Savunma Bakanı, Ankara'yı ziyaret ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Ankara'da

Bu kapsamda İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bir dizi görüşme gerçekleştirmek için beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan Gantz, Ankara'daki programına Anıtkabir ziyaretiyle başladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor

İsrail basınında yer alana haberlere göre, Gantz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan görüşemeye ilişkin yapılan açıklamada, tam diplomatik ilişkilere dönülen Türkiye ve İsrail arasında 10 yıldan uzun süre sonra ilk defa savunma bakanlarının görüşmesinin gerçekleşeceği belirtildi.

İkili ilişkiler ele alınacak

İsrail basınında çıkan haberlere göre Savunma Bakanı Gantz'ın Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki savunma iş birliği anlaşmalarının yeniden sağlanması, İran ve Suriye'deki bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim ele alınacak.





"Yıllar sonra bu düzeyde ilk ziyaret"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde Gantz ile görüşeceğini dile getirerek, "Yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor, bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçi atandı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart 2022'de Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. Kararın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak Irit Lillian, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi olarak Şakir Özkan Torunlar atandı.