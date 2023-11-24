İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın soykırıma 'devam edeceğiz' sözleri! İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 4 günlük ateşkese ilişkin bir açıklama yaptı. Gallant, "Kısa bir ateşkesten sonra en az 2 ay daha Gazze'de savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

AA

Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 4 günlük ateşkes anlaşmasını kabul etti.

4 gün sürecek olan bu ateşkesin kalıcı olması amaçlanırken, İsrail ise Gazze'den çekilecek gibi durmuyor.

4 günün sonunda yeniden Gazze'yi vuracaklarının sinyalini veren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 2 ay daha savaşın süreceğini belirtti.

"Kontrol savaşın ilk aşaması"

Gallant, 4 günlük ateşkesten sonra savaşın iki ay daha sürmesini beklediklerini belirterek, "Gazze'nin kuzeyinde sağlanan kontrol savaşın sadece ilk aşaması." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yeni hazırlık

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Hamas'ın serbest bırakacağı kadın ve çocukların isimlerinin bulunduğu bir ön liste aldıklarını kaydetti.

Hamas'ın, uzlaşmayı ve çatışmalara verilen insani arayı istismar ederek "asılsız haberler yayacağını ve psikolojik savaş yürüteceğini" iddia eden Hagari, ordunun esir takası uzlaşısını tamamlamak ve Gazze'deki savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak için çalıştığını söyledi.

Uzlaşının genel hatlarının nihai olmayıp üzerinde değişiklik yapılabileceğini kaydeden Hagari, "Hamas'la yapılacak esir takası, tüm esirlerin geri dönüşünün başlangıcı olacak. Sonrasında İsrail ordusu, Gazze'de savaşa devam edecek." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)