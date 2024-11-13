İsrail Savunma Bakanı Katz: Atşkes yapmayacağız

İHA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Kuzey Komutanlığını ziyaretinde, Lübnan’a yönelik süregelen operasyonlara dair kararlı mesajlar verdi.

Katz, Hizbullah’ın silahsızlanmaması ve Lübnan güçlerinin Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmemesi halinde, kuzeydeki İsrail vatandaşlarının evlerine dönmelerine olanak tanımayan hiçbir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ATEŞKES YAPMAYACAĞIZ"

Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz; savaşın hedeflerine ulaşmayı engelleyen hiçbir düzenlemeye izin vermeyiz

Katz, İsrail'in herhangi bir tehdit oluşturan örgüte karşı müdahale hakkından taviz vermeyeceğini vurgulayarak, "Şu anda tüm gücümüzle Hizbullah’a darbeleri sürdürmemiz gerekiyor” dedi.