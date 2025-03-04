İsrail Savunma Kuvvetleri sosyal medya platformlarında Türkçe hesap açtı

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İsrail Savunma Kuvvetleri'nde sosyal medya platformlarında Türkçe hesap açıldı.

Yapılan ilk paylaşımda bu platformların İsrail Savunma Kuvvetleri hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

PROPAGANDA BAŞLADI

Bu adım, İsrail'in Türkiye kamuoyuna yönelik doğrudan iletişim kurma çabası olarak değerlendirilirken bazı kesimler tarafından bir propaganda hamlesi olarak yorumlandı.

Gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken kullanıcılar arasında farklı tepkilere neden oldu.

Hesaptan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi hesabına hoş geldiniz. Bu platform, İsrail Savunma Kuvvetleri ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır" denildi.

TÜRK AJAN İLANI VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet de Türkçe bilen kişileri işe almak amacıyla bir ilan yayımlamıştı.

İsrail'in Jfeed sitesinde yer alan haberde Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı kavgacı bir tutum sergilemeye başladığı belirtilerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına katıldığı hatırlatılmıştı.

Ayrıca Türkiye'nin Gazze'deki savaş sona erene kadar İsrail ile tüm ticareti durdurma kararına da dikkat çekilmişti.