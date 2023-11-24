İsrail serbest bırakılan Filistinli tutuklulara bir dizi yasak getirdi İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan ve İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli tutukluklara bazı yasaklar getirdi.

AA

İşgalci İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta soykırım yapıyor.

Şu ana kadar 5 binden fazla bebek ve çocuğu katleden İsrail, 13 bini aşkın masumun canına kıydı.

Gazze'de bugün başlayan ateşkesle birlikte esir takası da yapıldı. Geçici ateşkeste ilk esir değişimi gerçekleştirildi.

Açıklama yapmaları yasaklandı

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan bilgilendirmeye göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'te yaşayan ve bu akşam serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin basına açıklama yapmasını yasakladı.

Ayrıca serbest kalacak tutuklunun evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek.

Buna ek olarak serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmamaları istendi.

18 bin dolar para cezası

Bu yasaklara uymayan Filistinli tutuklular yaklaşık 18 bin dolar para cezasına çarptırılacak.

İsrail polisi, kutlamalara müdahale edecek

Bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli tutuklarının evlerinin önüne de İsrail polislerinin yerleştirildiği ve olası kutlamalara müdahale edileceği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Bu mutabakat kapsamında Hamas elindeki 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

39 Filistinli serbest bırakıldı

Bu akşam 13 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın, 15'i de 18 yaş altı çocuk olmak üzere 39 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldı.

Bu tutuklulardan 6'sının evi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bir "gösteriye" dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini söylemişti.

İsrail polisi, Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)