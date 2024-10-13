İsrail, sınırı geçerek Suriye'nin güneyinde tank mevzisi oluşturdu

AA

Gazze ve Lübnan'da saldırılarına devam eden İsrail ordusundan yeni bir hamle geldi...

İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında zırhlı iş makineleriyle sınırı geçerek burada mevzi oluşturdu.

İKİ TANK KONUŞLANDIRILDI

Konuya ilişkin bilgiler, yerel kaynaklarda yer aldı.

Buna göre, İsrail güçlerine ait iki zırhlı iş makinesi, dün Suriye topraklarına geçerek Kuneytra'nın güneyinde Kavdana köyünün yakınlarında mevzi oluşturdu.

İsrail güçleri, geniş bir alandaki kazılan mevzi için toprak barikatlar inşa ederek buraya iki tank konuşlandırdı.

KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETİ YAPILIYOR

Söz konusu mevzi yakınındaki Tel Hara Tepesi'nde Rus askerlerine ait nokta bulunuyor.

Hizbullah ile İran destekli gruplar, Dera ve Kuneytra illerinde az varlık göstermesine rağmen, Beşşar Esed rejimi ordusu kıyafetleriyle sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyeti yapıyor.

Öte yandan, İsrail ordusu 9 Ekim'de Kuneytra'da Esed rejimine ait bir askeri karargahı hedef almış, rejim medyası bu saldırıda bir askerin öldüğünü iddia etmişti.