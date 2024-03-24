İsrail soykırıma devam ediyor! Ramazan'da da durmadılar İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne Ramazan ayının başlangıcı olan 11 Mart tarihinden itibaren yaptığı saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere bin 114 kişi hayatını kaybetti.

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Gazze'de 6 aydır bombalar durmuyor.

İsrail ordusu, insani yardımları engelleyerek aç ve susuz bıraktığı Gazze'de aylardır saldırılarını sürdürüyor.

İnsan felaketine yol açan saldırılar, Ramazan ayında da devam etti.

Katliam Ramazan'da da sürdü

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine havadan, karadan ve denizden düzenleyerek çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği ve 170. gününe giren saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ramazan ayında bin 114 kişi katledildi

Medya Ofisinin verilerine göre Ramazan ayının başlangıcı olan 11 Mart'tan itibaren Gazze'de bin 114 kişi katledildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde savunmasız Filistin halkına, sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik 2 bin 848 katliam gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür düzenlediği saldırılarda 14 bin 280'i çocuk ve 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı ise 74 bin 518'e ulaştı.

İsrail saldırılarında mağdur olanların yüzde 73'ünü kadınlar ve çocuklar oluştururken, öldürülenler arasında 364 sağlık çalışanı, 48 sivil savunma personeli ve 136 gazeteci bulunuyor. Gazze'de şu ana kadar 27 çocuk da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Enkaz altında kalan ve ulaşılamayan kişi sayısı ise 7 bin.

İsrail'in saldırıları nedeniyle anne, babasından birini ya da ikisini birden kaybeden çocukların sayısı 17 bin oldu.

Sağlık sistemine yönelik ihlaller

Sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle 10 bin kanser hastası ölümle karşı karşıya kaldı, Gazze dışında tedavi olması gereken yaralı sayısı 11 bine ulaştı, yerinden edilmeler nedeniyle 700 bin kişi bulaşıcı hastalığa, 8 bin kişi viral hepatitlere yakalandı.

Ayrıca bakımdan mahrum kalan 60 bin hamile kadın ile ilaç sıkıntısı yaşayan 350 bin kronik hasta risk altında.

Saldırılarda 32 hastane, 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 158 sağlık kurumu hedef alındı, 126 ambulans kullanılamaz hale getirildi. İsrail askerleri 269 sağlık personeli ile isimleri bilinen 12 gazeteciyi alıkoydu.

Altyapıya yönelik yıkımlar

İsrail, sivil yaşam alanlarına 7 Ekim'den bu yana 70 bin ton bomba attı ve geniş alanları yerle bir etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 2 milyon kişi yerinden edilirken, 168 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 224 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 290 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.