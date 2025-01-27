İsrail, Suriye'de işgal ettiği topraklara yerleşim planlıyor

AA & Ensonhaber

Suriye'nin Kuneytra iline bağlı Selam ilçesinde, yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bir grup Suriyeli, İsrail'in topraklarındaki ilerleyişine ve işgaline karşı protesto düzenledi. Eylemciler, “İsrail’in topraklarımıza yönelik saldırılarını kınıyoruz” ve “BM güçleri barışı sağlamak için daha aktif rol almalı” yazılı dövizler taşıdı.

AA ekibi, gösterinin yapıldığı alandan geçmekte olan Birleşmiş Milletler (BM) konvoyunu görüntüledi. Konvoy, göstericilerin bulunduğu yerin önünden geçtikten sonra, İsrail'in Selam ilçesindeki Valilik binasını ziyaret etti.

"İSRAİL, SURİYE TOPRAKLARINA YERLEŞİYOR"

Protestoya katılan insan hakları aktivisti Muhammed Fayyad, Esed rejiminin devrilmesinin hemen ardından İsrail'in Kuneytra'yı işgal etmeye başladığını ve İsrail’in burada bir yerleşim projesi başlatma hazırlığı içinde olduğuna dikkat çekti:

Hamdiyah köyüne girdiğimizde, burada istatistiksel bilgiler toplayarak yerleşim projeleri için hazırlık yapıldığını fark ettik.

FOTOĞRAF ÇEKTİĞİ İÇİN 8 SAAT BOYUNCA SORGULANDI

Fayyad ayrıca, İsrail askerlerinin kendilerini sorguya aldığını ve fotoğraflar çekmelerinin tehdit olarak görüldüğünü, 8 saat boyunca sorgulandıklarını belirtti. Bu sürecin ardından, İsrail’in Kuneytra'ya girmesinin bölge halkı için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi. Ayrıca, İsrail’in bu eyleminin 1974’te imzalanan “Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması”na açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

Dera ilinden Muaffak el-Hafri de İsrail'in işgalini şiddetle kınayarak, bu eylemin Suriye halkının özgürlüğü için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti:

İsrail’in topraklarımıza ilerlemesini durdurmak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz ve işgalcinin topraklarımızdan çekilmesini talep ediyoruz.

İSRAİL ORDUSU, 45 KÖYÜ İŞGAL ETTİ

Ömer Muhammed el-Tahan, İsrail’in bölgeye tanklarla girmesinin ardından üç gün boyunca elektrik ve su hatlarını kestiğini belirterek, İsrail’in altyapı iyileştirmelerine dair basında yer alan iddiaları yalanladığını söyledi. Tahan, İsrail’in 45 köyü işgal ettiğini ve derhal bölgeden çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye halkı, İsrail’in ilerlemesinden büyük bir endişe duyduğunu belirterek, BM ve dünya liderlerine seslendi. Yusuf el-Havamdeh, "Siyonist işgalinin durdurulması ve İsrail’in eski sınırlarına geri çekilmesi için dünya liderlerinin adım atması gerekiyor" şeklinde çağrıda bulundu.