İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinliler ailelerine kavuştu İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Batı Şeria'ya getirilen esirlerin aileleriyle kavuşmaları esnasında duygusal anlar yaşandı.

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ensonhaber.com

39 Filistinli esir serbest kaldı

Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi.

Yüzlerce kişi karşıladı

Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne toplandı.

İsrail askerleri müdahale etti

İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine havai fişek fırlatarak tekbir getirdi.

Otobüsler Betunya'ya ulaştı

Olaylardan kısa süre sonra da serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Betunya'ya ulaştı.

İsrail askerleri, otobüslerin etrafında toplanan Filistinlileri bir kez daha ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Duygusal anlar yaşandı

Esirleri taşıyan otobüsler belde merkezine doğru hareket ederken aileleri ise heyecanlı bir şekilde onları karşıladı.

Karşılama esnasında serbest bırakılan Filistinli kadın şükür secdesi yaparken ailelerin kavuşma anında ise duygusal anlar yaşandı.