İsrail, Türk hava sahasını ihlal etti: TSK anında karşılık verdi

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Dünyanın gözü bu çatışmalarda...

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisleri vurmasıyla başlayan savaş, 5. gününe girdi.

ANBEAN TAKİP EDİLİYOR

Karşılıklı füze yağmurları devam ederken İsrail, aynı zamanda İran içerisindeki ajanlarıyla bilim adamlarına yönelik suikastlar düzenliyor.

İki ülke arasında yaşanan gerilimi dünya anbean takip ediyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Türkiye, bu süreçte tansiyonu düşürmek için yoğun çaba harcarken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

TÜRK F-16'LARI PEŞ PEŞE HAVALANDI

Ankara'da gelişmeler yakından takip edilirken İsrail'in İran'ı vurduğu ilk gece, Türkiye sınırında hareketli anlar yaşandığı ortaya çıktı.

İSRAİL UÇAKLARI UYARILDI

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, bazı İsrail uçaklarının Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmesi üzerine F-16'lar peş peşe havalandı.

TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE

Savaş uçakları tarafından İsrail uçaklarına telsiz üzerinden uyarı yapıldı.

İsrail uçakları uyarının ardından Türkiye'nin hava sahasından çıkarken, tüm birlikler olası bir durum için teyakkuz haline geçirildi.

HAZIR BEKLİYORLAR

İlk günden itibaren TSK'ya bağlı erken ihbar uçakları sürekli havada bulunurken, olası hava sahası ihlali için F-16’lar hazır bekliyor.

İhlal olması durumunda ise Türk savaş jetleri anında havalanıp, gerekli güvenlik önlemlerini alıyor.