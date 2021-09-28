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    İsrail Türk SİHA'larına artan talepten endişeli

    İsrail Türk SİHA'larına artan talepten endişeli

    Türk İHA ve SİHA'ları, dünya piyasasında Heron'larıyla tekel olan İsrail'i mutsuz etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 09:49
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    Türk savunma sanayiinin yerli  İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

    ABD merkezli medya kuruluşu Breaking Defense de, Heron yerine Türk SİHA'larının tercih edilmesinden dolayı İsrail'in rahatsız olduğunu yazdı.

    TÜRKİYE İLE REKABET KORKUTTU

    Breaking Defense, İsrail savunma sanayii kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrail'in, Türkiye'nin SİHA'larıyla rekabetten çekindiğini ve kendisinin küresel sahnede tamamlayamayacağından endişe ettiğini vurguladı.

    TÜRK SİHA'LARINA TALEP ENDİŞESİ

    Son yıllarda savaş meydanlarında test edilen Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması İsrail'i korkuturken, İsrailli savunma sanayii şirketlerinin İsrail hükümetine "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım." çağrısını yaptığı duyuruldu.

    Heron'lar, İsrail'in savunma ihracatının da yüzde 6'sını oluşturuyor.

    İsrail Türk SİHA larına artan talepten endişeli #1

    Türk SİHA’larının Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları VİDEO

    İsrail Türk SİHA larına artan talepten endişeli #2

    İsrail Türk SİHA larına artan talepten endişeli #3

    İsrail Türk SİHA larına artan talepten endişeli #4

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