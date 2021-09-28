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- İsrail Türk SİHA'larına artan talepten endişeli
İsrail Türk SİHA'larına artan talepten endişeli
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 09:27
- Güncelleme : 28.09.2021 - 09:49
Türk savunma sanayiinin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.
ABD merkezli medya kuruluşu Breaking Defense de, Heron yerine Türk SİHA'larının tercih edilmesinden dolayı İsrail'in rahatsız olduğunu yazdı.
TÜRKİYE İLE REKABET KORKUTTU
Breaking Defense, İsrail savunma sanayii kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrail'in, Türkiye'nin SİHA'larıyla rekabetten çekindiğini ve kendisinin küresel sahnede tamamlayamayacağından endişe ettiğini vurguladı.
TÜRK SİHA'LARINA TALEP ENDİŞESİ
Son yıllarda savaş meydanlarında test edilen Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması İsrail'i korkuturken, İsrailli savunma sanayii şirketlerinin İsrail hükümetine "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım." çağrısını yaptığı duyuruldu.
Heron'lar, İsrail'in savunma ihracatının da yüzde 6'sını oluşturuyor.
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