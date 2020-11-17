İsrail, Türkiye’nin Afrika’da büyüyen gücünden endişe duyuyor

İstihbarat kaynaklarının İsrail hükümetine sunduğu yeni rapor, Türkiye’nin Afrika genelinde artan hakimiyetinin, İsrail’in bölge üzerindeki gücünü tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulundu.

Son yıllarda, Afrika üzerinde etkinlik kurma ve nüfuzunu artırma çabalarını giderek çoğaltarak siyasi elini güçlendirme girişimlerinde bulunan İsrail, resmi istihbaratın hazırladığı bir raporun ardından alarma geçti.

NETANYAHU'NUN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Netanyahu’nun “İsrail Afrika’ya geri dönüyor ve Afrika da İsrail’e dönüyor” sözleriyle duyurduğu Afrika politikasıyla, siyasi ilişkilerinde bir sıçrama uman İsrail, yayınlanan son raporla birlikte durumun ciddiyetini kavradı.

İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Israel Hayom gazetesi, yayınladığı analizde Türkiye'in bölge üzerindeki gücünün arttığını duyurdu.

"TÜRKİYE AFRİKA'DAKİ SİYASİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR"

Yayınlanan raporda, Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler'de İsrail lehine kullanılabilecek bir oy bloğu olduğundan bahsedilirken, bu ülkelerdeki potansiyel iş birliği şansının kaybedilmemesi gerektiği vurgulandı.

RESMİ ELÇİLİKLER DÖRT KATINA ÇIKTI

Raporda, Türkiye ve Çin'in son yıllarda Afrika'da artan gücünden bahsedilirken, özellikle Türkiye’nin kurduğu diplomatik ilişkilere dikkat çekildi.

“Son 10 yıl içinde Türkiye, Afrika'daki resmi temsilciliklerinin sayısını dört katına çıkardı. Büyükelçiliklerin sayısı 12'den 42'ye çıkarken, ticari danışmanlık ofislerinin sayısı da 26'yı buldu.” ifadelerinin kullanıldığı raporda, Türkiye bazlı projelerin giderek arttığından da bahsedildi.