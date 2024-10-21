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AA

Beyrut'un güneyinde şiddetli patlamalar yaşandı, patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddiasıyla ordunun Karz-ı Hasen (faizsiz dayanışma) kurumlarını hedef alacağını açıklamıştı.

İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından hem Gazze'de hem Lübnan'da saldırılarını yoğunlaştırdı.

HİZBULLAH'IN İSTİHBARAT KARARGAHI VURULDU

Gazze'ye, son ayların en kanlı saldırısını düzenleyen İsrail ordusu, Beyrut'ta da Hizbullah'ın istihbarat karargahı vuruldu.

Lübnan'ın resmi haber ajansı, Beyrut'un güneyinde meskun makalin vurulduğunu duyurdu. Vurulan yerine camiye ve hastaneye yakın olduğuna dikkat çekildi.

İsrail ordusu, hedefin, Hizbullah'ın istihbarat karargahının komuta merkezi olduğunu açıkladı. Beyrut'ta bir yeraltı tesisinin de vurulduğu belirtildi.

İsrail'in açıklamasında, üç Hizbullah komutanının öldürüldüğü ifade edildi. Ölenler arasında, Hizbullah'ın güney komutanlığının üst düzey isimlerinden Abbas Selami'nin de bulunduğu açıklandı.

Lübnan ordusu ise İsrail'in ülkenin güneyinde bir askeri araca saldırı yaptığını, üç Lübnan askerinin öldüğünü duyurdu.

İstihbarat karargahı saldırısı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki konutuna drone saldırısının ardından geldi. Netanyahu, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

Beyrut saldırısının ardından Lübnan'dan İsrail'e roket ve füzeler atıldı. İsrail, bir dakika içinde 70 atış yapıldığını, bazılarının havada imha edildiğini duyurdu.

Hizbullah ise İsrail'in Safed kentinin doğusundaki askeri üssün hedef alındığı açıklaması geldi. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından ateşkes umutlarının arttığı yorumları yapılıyordu. Ancak İsrail, Gazze'de de saldırılarını artırdı.