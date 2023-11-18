İsrail vahşetinde 43'ncü gün: Gazze'de 12 bin 300 kişi katledildi Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300, hayatını kaybedenlerin en az 5 bini çocuk, 3 bin 300’ünün de kadın olduğunu belirtti.

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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik katliam saldırıları 43. gününde...

İsrail'in hastane, okul, kilise gibi sivillerin kullandığı alanlara saldırması nedeniyle çatışmaların bilançosu da her geçen gün ağırlaşıyor.

12 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümet, son 24 saatte 300 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 300'e yükselirken; ölenlerin en az 5 binin çocuk, 3 bin 300'ünün de kadın olduğu bildirildi.

Okulu bombaladılar

Bugün İsrail Ordusu'nun, Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı duyurulmuştu.

Kamu kurumları kullanılamaz hale geldi

Gazze'de kamu hizmetlerinin neredeyse hepsi saldırı ve yakıtsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çoğu İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldı.

Şifa Hastanesi için 1 saat süre verdiler

Son olarak İsrail daha önce baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin tahliyesi için bir saat süre verdi.

Çoğunun durumu kritik olan binlerce yerinden edilmiş insan ve hastanın ne ambulansı ne de hareket imkanı var.

El Cezire'ye konuşan bir tıbbi kaynak, İsrail güçlerinin Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ndeki doktorlara, hastalara ve yerinden edilmiş kişilere hastaneyi boşaltmaları için bir saat süre verdiğini söyledi.

Doktor, İsrail askerlerinin günlerdir bombaladığı ve kuşattığı tesisin çoğu kritik durumda olan binlerce insanı barındırdığı için bunun "imkansız" olduğunu söyledi.