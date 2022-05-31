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    İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı

    İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilk büyük serbest ticaret anlaşması imzalandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 12:37
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    İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı

    İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında aylardır devam eden müzakerelerin ardından ilk büyük serbest ticaret anlaşması imzalandı.

    İsrail ile bir Arap ülkesinin imzaladığı ilk büyük anlaşmada sona varıldığını duyuran BAE’nin İsrail Büyükelçisi Amir Hayek, Twitter hesabından daha önce paylaştığı, “İsrail ve BAE gelecek saatlerde serbest ticaret anlaşması imzalayacak” paylaşımını alıntılayarak, “Tamamlandı” ifadelerini kullandı.

    BAE’deki İsrail şirketleri artacak

    BAE-İsrail İş Konseyi Başkanı Dorian Barak imzalanan anlaşmanın vergi oranlarını, ithalat ve fikri mülkiyet haklarını ve daha çok İsrail şirketinin BAE'de özellikle Dubai’de iş kurmasını içerdiğini söyledi.

    Konsey, yıl sonuna kadar Güney Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu ile BAE’de veya BAE bağlantılı çalışan yaklaşık bin İsrailli şirketin olacağını tahmin ediyor.

    İHA'nın aktardığına göre Başkan Barok, “İç Pazar, fırsatların tamamını sunmuyor. Fırsatlar, daha geniş bölgeyi hedef almak için Dubai’de oluşuyor.” açıklamasında bulundu.

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