İsrail, yardım almak için bir binada bekleyen Filistinlileri bombaladı

AA

Uzun bir süredir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, gıda yardımı almak için Filistinlilerin beklediği binayı bombaladı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında, sahile yakın bir bölgede gıda yardımı almak için bekleyen çok sayıda Filistinlinin bulunduğu bir binayı bombaladı.

Saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Bölgede çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu aktaran tanıklar, yaralıların bir kısmının Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiğini ifade etti.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.