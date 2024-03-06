İsrail, yerle bir ettiği Batı Şeria'da 3 bin 500 yasa dışı konutun inşasını onayladı İşgalci İsrail ordusu 3 bin 500 yeni yasa dışı konutun inşasını onaylarken, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Mevcut hükümetin Batı Şeria'da son bir yıl içinde 18 bin 515 konut inşasına ruhsat verildi" ifadelerini kullandı.

AA

Gazze' de katliam devam ediyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti.

Bölgeden zorla uzaklaştırılan ve güvenli bölge olarak adlandırılan Refah kentine yönlendirilen halk, açlıkla savaşıyor.

Yeni bir yerleşim yeri inşa ediliyor

Son olarak İsrail ise yerle bir ettikleri kente yeni yerleşim alanı kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Strock, 3 bin 500 yeni yasadışı konutun inşasını onayladıklarını doğruladı.

"Vatanımızı inşa edeceğiz"

İsrailli bakan, "Bu topraklara sahip olduğumuz için vatanımızı inşa edeceğiz. Ülkemiz tüm yıkımlara rağmen inşa edilecek. Vatanımızı irademizin gücüyle inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 bin 500 yasa dışı yeni konut inşa etme kararını duyurdu.

"18 bin 515 konut inşasına ruhsat verildi"

Smotrich, "Mevcut hükümetin Batı Şeria'da son bir yıl içinde 18 bin 515 konut inşasına ruhsat verildi." dedi.

"Altyapı için büyük yatırım yapıldı"

İsrail Maliye Bakanı, "İnşaat izinlerinin yanı sıra ulaşım altyapısını, istihdamı ve yaşam kalitesini geliştirmek için de büyük bir yatırım yaptıklarını" ifade etti.

Yerleşim faaliyetleri durdurulmuştu

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etti.

Son 10 yılın en yüksek seviyesinde

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)