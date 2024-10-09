İsrail, yine Gazze'de şiddeti arttırdı:Cenazeleri toplayamıyoruz İsrail ordusu, Gazze'de sürdürdüğü katliamlara devam ederken bölgeye ulaşmaya çalışan yardımları da engelliyor. Ambulansları hedef alan İsrail, ölen kişilerin naaşlarının bile kaldırılmasına izin vermiyor.

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AA

Gazze'ye aralıksız bir yıldır bomba yağdıran İsrail'in vahşeti, göz önüne bir kez daha serildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlattığı geniş çaplı saldırıların 4'üncü gününde bölgede katliam yaptığını ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle insani durumun çok kötü olduğunu duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Cibaliya'da 4 gündür düzenlediği geniş çaplı saldırılar ve gıda, su, ilaç girişini engellediği sıkı abluka nedeniyle bölgede insani durumun her geçen saat daha da kötüleştiği belirtildi.

İSRAİL, GAZZE'YE ULAŞMAYA ÇALIŞAN YARDIMLARI ENGELLİYOR

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığı katliamlarda onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı vurgulandı. İsrail ordusun sivil savunma ve sağlık ekiplerini de hedef aldığı, ekiplerin bombalanan bölgelere ulaşmalarına izin verilmediği, dolayısıyla katledilen Filistinlilerin naaşlarının sokaklarda veya enkaz altında kaldırılmayı beklediği ifade edildi. Uluslararası kuruluşlardan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere uygulanan soykırımın son bulması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

'EVLERİNİZİ BOŞALTIN' TEHDİDİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 200 bini aşkın Filistinliden, katliam yapacağı tehdidiyle evlerini boşaltmalarını ve bölgeden göç etmelerini istediği aktarıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki "Kemal Advan", "Endonezya" ve "El-Avde" hastanelerinin boşaltılmasını istemiş aksi takdirde Şifa Hastanesi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve gözaltıların burada da tekrarlanacağı tehdidinde bulunmuştu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmaya çalışıyor. İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekiyor. Uluslararası toplum, İsrail'in şiddetinin yayıldığı diğer alanları tartışırken Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamlenin, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısının ardından geldiği belirtiliyor.

DÜN SABAHTAN BU YANA 57 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Basal'ın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 6 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 2 saldırıda 2 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da İsrail'in çok sayıda hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail'in saldırılarında öldürülen 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)