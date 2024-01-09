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İsrail yine sivilleri vurdu... Gazze'de can kaybı 23 bin 210’a çıktı

İsrail yine sivilleri vurdu... Gazze'de can kaybı 23 bin 210’a çıktı İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 126 artarak 23 bin 210’a, yaralı sayısı da 59 bin 167'ye yükseldi.