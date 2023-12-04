İsrail zulmüne yenilerini ekliyor! Kara işgali genişledi... İsrail Ordu Radyosu, karadan saldırıların Gazze'nin güneyinde de başladığını duyurdu. 15 bin fazla masumu öldüren İsrail, Gazze Şeridi'ni 3 parçaya ayırdı.

AA

İsrail'in Gazze halkına olan zulmü devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, 1 haftalık insani aranın ardından saldırılarını hızlandırmaya başladı.

Hem karadan hem de havadan Gazze'yi vuran İsrail, 15 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ölü sayısının her geçen gün daha çok artmasına neden olan İsrail, Güneydeki bombardıman Han Yunus ve Refah kentlerinin çevresinde yoğunlaştı. Gazze halkı, İsrail'in güneye kara harekatı başlatmasından endişeli.

"Hizbullah'a hava ve kara saldırıları sürüyor"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor." dedi.

İsrail'in şehir alanlarında ilerleyen "kara birliklerine destek olmak için yoğun biçimde hava desteğinin kullanıldığını" aktaran Hagari, Gazze Şeridi'nde hala daha 137 esirin bulunduğunu ifade ederek "esirlerin sürekli akıllarında olduğunu, sürekli buna yönelik istihbarat ve harekat değerlendirmeleri yaptıklarını, güç uygularken esirlerin hayatını riske atmamak için sürekli istihbarat topladıklarını" savundu.

Hagari ayrıca, İsrail ordusunun kuzeyde Hizbullah'a kara ve hava saldırılarının sürdüğünü, bugün Lübnan topraklarından atılan bir roketin bölgedeki Beit Hilel beldesinde bir askeri araca isabet ettiğini ve yaralılar olduğunu aktardı.

"Şiddetli çatışma sesleri"

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara işgalinde güneyde ilerlemeye çalışırken zırhlı ve tank birlikleri şehir merkezinde yerleşimin yoğun olduğu Han Yunus kentinin doğusuna aydınlatma fişekleri attı, burayı bombardımana tuttu.

Gazze'deki AA muhabiri, İsrail ordusunun tank ve zırhlı birliklerinin Han Yunus'un doğusuna konuşlandığını, bölgenin karadan ve havadan bombardıman altında olduğunu aktardı.

Bölgede, İsrail ordusuna ait çok sayıda gözlem ve saldırı insansız hava araçları (İHA) uçuyor. İsrail tankları ve zırhlı araçlarının önce ilerlediği daha sonra çekildiği bölgelerden "şiddetli çatışma sesleri" geliyor.

Han Yunus'ta çatışmaların şiddetlendiği bölgelerden onlarca aile, bombardıman altında Han Yunus'un merkezindeki bölgelere göç etmeye çalışıyor.

Han Yunus'un kuzeydoğusundaki Deyr el-Belah bölgesi de yoğun tank ve topçu atışı altında bulunuyor.İsrail ordusu bölgeye çok sayıda aydınlatma fişeği attı.

BM: Han Yunus'un doğusundaki halk bölgeden ayrılmadı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta geçici ateşkesin bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Şerit'teki şehir merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip bölge olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), son bölge raporunda, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki halka "güneye göç etmesi" için 1 Aralık'ta havadan uyarı ilanları attığını ancak cumartesi akşamına kadar büyük oranda bir sivil nüfus göçü gözlemlenmediğini ekledi.

OCHA, uluslararası insancıl hukuka göre savaşan tarafların "sivillerin güvenli tahliyesinden sorumlu" olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), merkez, Han Yunus ve Mısır sınırı yakınındaki Refah'ta yaklaşık 958 bin Filistinlinin 99 ayrı merkeze sığındığını paylaştı. UNRWA, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı Gazze Şeridi'nde göçe zorlanan Filistinli sayısını 1,8 milyon olarak açıkladı.

Gazze'de hastane girişine saldırı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 bini aşkın Filistinlinin sığınma alanı olarak kullandığı Kemal Advan Hastanesi yerleşkesinin giriş kapısına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in hastane girişine gerçekleştirdiği saldırı sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerden en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, saldırının ayrıca hastanede tedavi gören hastalar ile yerinden edilenler arasında büyük bir paniğe yol açtığı vurgulandı.

İsrail'in bölgeye yönelik yoğun saldırıları nedeniyle cenazelerin toprağa verilemediğine işaret edilen haberde, Kemal Advan Hastanesi'nde 35'ten fazla cenazenin biriktiğine dikkat çekildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)