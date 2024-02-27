İsrail zulmünün acı bilançosu: Gazze'de can kaybı 29 bin 878'e ulaştı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 878'e yaralıların sayısı ise 70 bin 215’e yükseldi.

İHA

Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor...

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılarına acımasızca sürdürüyor.

Gazze halkı, hem İsrail ordusunun saldırılarıyla hem de açlıkla mücadele etmeye çalışıyor.

İsrail ordusunun hastane, okul, cami, mülteci kamplarına hedef gözetmeksizin düzenlendiği saldırılarda her geçen gün can kaybı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 144 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybeden sivillere yönelik açıklama yaptı.

Son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirildi

Bakanlığın yaptığı açıklamada, son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 11 saldırıda 96 kişi hayatını kaybederken 172 kişinin ise yaralandığı yer aldı.

Can kaybı 29 bin 878'e yükseldi

Açıklamada, Gazze Şeridi’nde savaşın başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 878’e, yaralı sayısının ise 70 bin 215’e yükseldiği belirtildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

İsrail Ramazan boyunca saldırmayacak

ABD Başkanı Biden, Gazze’de ateşkes konusuna ilişkin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. İsrailliler, tüm rehineleri kurtarmamız için bize zaman kazandırmak amacıyla Ramazan ayında Gazze’de faaliyette bulunmamayı kabul etti. Eğer geçici ateşkesi sağlamayı başarırsak iki devletli bir çözüme ulaşma sürecine sahip olabileceğimiz bir yönde ilerleyebileceğiz.” dedi.

Ateşkes konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Biden, önümüzdeki pazartesiye kadar ateşkes sağlanabileceğini ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)