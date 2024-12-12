İsrail'de 4 Filistinlinin sorgulanırken öldüğü ortaya çıktı

AA

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Şin-Bet tarafından alıkonan 4 Filistinlinin sorgular sırasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI SÜRÜYOR

Habere göre, İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası İsrail Başsavcılığı iki vakada Şin-Bet personeli hakkında cezai soruşturma açılmasına gerek görmezken, iki vaka hakkında bakanlığın incelemesi sürüyor.

Şin-Bet sorgusunda ölenlerden birinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi'nin doğumhane bölümünün müdürü doktor İyad el-Rantisi olduğu belirtildi.

El-Rantisi'nin resmi ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklansa da Adalet Bakanlığı soruşturması sonucu vücudunda sorgu sırasında şiddete maruz kaldığına işaret eden morluklar tespit edildi.

3 FİLİSTİNLİ SORGU TESİSİNDE SORGU SÜRESİNDE ÖLDÜ

Haaretz'in haberine göre, Şin-Bet, diğer üç mahkumun Gazze'de mi yoksa işgal altındaki Batı Şeria'da mı alıkonulduğuna ilişkin açıklama yapmazken, yalnızca alıkonulduklarını doğruladı.

Şin-Bet ayrıca alıkonulan 3 Filistinlinin hangi sorgu tesisinde öldüğünü açıklamayı reddetti.

Haaretz'in 18 Haziran’daki haberine göre, el-Rantisi 10 Kasım 2023’te ailesiyle birlikte Gazze’nin kuzeyinde İsrail'in belirlediği “güvenli koridordan” geçiş yaparken alıkondu. Altı gün sonra ise Şin Bet’e ait bir sorgu tesisinde öldü.

Filistinli Esirler Cemiyeti (PPS), Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçlerince alıkonulan 49 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, bunlardan 30’unun Gazzeli olduğu kaydedildi.