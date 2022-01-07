İsrail'de 8 ülke için kısıtlanan seyahat yasakları kalktı

Koronavirüste günlük pozitif test sayısının 5'e düşmesinin ardından kırmızı listeye alınan tüm ülkelerden, seyahat yasakları kaldırıldı.

İsrail, salgının başlangıcından itibaren nüfusunu aşılamış ve önlemleri artırmıştı.

Ülkede, birçok ülke kırmızı listeye alınarak seyahat yasakları getirilmişti.

8 ÜLKE İÇİN YASAKLANAN SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI

Kademeli olarak kırmızı listedeki ülkelerden seyahat yasaklarını kaldıran İsrail, bugün kırmızı listede bulunan 8 ülkeden seyahat yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

GÜNLÜK POZİTİF TEST SAYISI 5'E DÜŞTÜ

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede günlük pozitif test sayısının 5’e düşmesinin ardından ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Tanzanya, Etiyopya, Meksika, İsviçre ve İngiltere'den seyahat yasaklarının kaldırıldığını belirtti.

KARARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Seyahat yasaklarının kaldırılması kararının, meclis onayından da geçmesinin ardından bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor.

KENDİ VATANDAŞLARININ SEYAHAT ETMESİ YASAK

İsrail, vermiş olduğu bu kararla kırmızı listedeki tüm ülkelere kapısını açtı ancak kendi vatandaşlarının seyahat etmesi hala yasak.

İsrail’de Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 253 kişi hayatını kaybetti.