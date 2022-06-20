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    İsrail'de erken seçim kararı alındı

    İsrail’deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 19:13
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    İsrail'de erken seçim kararı alındı

    İsrail’de Başbakan Naftali Bennett önderliğindeki, birinci yılını geride bırakan çok parçalı koalisyon hükümeti çöküşün eşiğindeyken erken seçime gitmeye hazırlanıyor.

    İsrail’deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.

    Geçtiğimiz haftalarda ise Bennett'in sözcüsü Matan Sidi istifa etmişti.

    Heterojen bir hükümetten oluşuyordu

    Mevcut hükümet, bir yıl önce, ilk kez bir Arap partisinin desteğini alan sağ, merkez ve sol partilerin heterojen bir karışımından oluşarak kurulmuştu.

    Sağ parti Yamina’nın lideri Naftali Bennett, partisi İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden sadece 7'sini kazanmasına rağmen Başbakan olarak hükümeti kurmuştu.

    İsrail de erken seçim kararı alındı #1


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