İsrail'deki üniversite araştırdı: Doğu Akdeniz'in en güçlüsü Türk donanması

Türkiye'nin artan deniz gücünün, İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit ve meydan okuma oluşturacağı yönünde uyarının yapıldığı araştırmanın ciddiye alınması gerektiği belirtildi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

İsrail'deki Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021'de yayımlanan araştırmaya göre, Türk donanmasının, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.

Araştırmada son yirmi yılda Türk donanması, çehresini ve gücünü değiştirdiği, Türk Deniz Kuvvetlerindeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekildi.

TEL AVİV'E UYARI: CİDDİYE ALIN

"Türkiye'nin artan deniz gücünün, İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit ve meydan okuma oluşturacağı" hipotezinin de tartışıldığı araştırmada, Tel Aviv yönetiminin, "bu muhtemel tehdidi" ciddiye alması gerektiği uyarısı yapıldı.

'İSRAİL KARŞISINDA TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR ÜSTÜNLÜK KAZANDIRACAK'

Araştırmada, "Ankara'nın filosunu birkaç yıl içinde gelişmiş 6 denizaltıyla güçlendireceği, Türk Deniz Kuvvetlerinin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye'ye büyük bir üstünlük kazandıracağı" kaydedildi.

'TÜRKİYE'YE EŞSİZ BİR HÜCUM KABİLİYETİ SAĞLAYACAK'

Türk donanmasının vurucu gücüne ve müdahale kabiliyetine de işaret edilen araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.