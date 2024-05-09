İsrail'den ABD'ye yanıt: Dostlarımıza sesleniyoruz, İsrail bastırılamaz ABD Başkan'ı Biden'ın İsrail'e silah sevkiyatı konusundaki uyarıları sonrasında İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Düşmanlarımıza olduğu kadar dostlarımıza da sesleniyorum: İsrail bastırılamaz" denildi.

İHA

İsrail Gazze'de ateşkes uyarılarını hiçe saymaya devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana acımasız saldırılarını sürdüren İsrail, tüm uluslararası uyarılara rağmen havadan, karadan ve denizden olmak üzere Gazze'yi bombalıyor.

Biden'ın İsrail'e çağrısı dikkat çekti

İsrail’in milyonlarca Filistinlinin sığındığı Refah’a saldırı düzenlemesi dünyanın tepkisini çekerken, ABD Başkanı Joe Biden’ın silah sevkiyatı konusundaki açıklamaları dikkat çekti.

Biden’ın Refah'a geniş çaplı kara saldırısı gerçekleştirilmesi durumunda İsrail’e silah göndermeyi durduracağını açıklamasının ardından İsrail’den yanıt geldi.

"Doslarımıza sesleniyorum: İsrail bastırılamaz"

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Düşmanlarımıza olduğu kadar dostlarımıza da sesleniyorum: İsrail bastırılamaz. Güçlü duracağız, hedeflerimize ulaşacağız. Hamas'ı vuracağız, Hizbullah'ı vuracağız ve güvenliği sağlayacağız.” ifadeleri kullanıldı.

"Bizi yok etmeye çalışanlara karşı durmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise “Başka seçeneğimiz yok, başka bir ülkemiz yok. İsrail vatandaşlarını savunmak, bize yönelik şeytani tehditleri bertaraf etmek ve bizi yok etmeye çalışanlara karşı durmak için ne gerekiyorsa, tekrar ediyorum, ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından daha önce paylaştığı bir açıklamayı tekrar paylaştı.

"İsrail tek başına durmak zorunda kalırsa, bunu yapacaktır"

Netanyahu’nun paylaşımında, “Dünya liderlerine sesleniyorum, ne kadar ağır olursa olsun hiçbir baskı, hiçbir uluslararası forum kararı İsrail'i kendini savunmaktan alıkoyamayacaktır. Eğer İsrail tek başına durmak zorunda kalırsa, bunu yapacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)