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İsrail'den Beyrut'un güneyine saldırı! En az 12 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Beyrut'un güneyine saldırı! En az 12 kişi hayatını kaybetti Lübnan'a peş peşe bomba yağdıran İsrail, yine katliam yaptı. İsrail'in Beyrut'un güneyine yaptığı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 12 kişi hayatını kaybetti.