İsrail'den Beyrut'un güneyine saldırı! En az 12 kişi hayatını kaybetti

İHA
İsrail yine Lübnan saldırılarında can aldı...
İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a saldırması Orta Doğu’daki güvenlik endişelerini artırırken, Lübnan hükümetinden yaşanan son can kayıplarına ilişkin açıklama geldi.
ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU EN AZ 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Beyrut'un güneyindeki Qmatiyeh ve Kayfoun kasabalarına yönelik saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. En az 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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