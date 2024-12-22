İsrail'den Demir Kubbe itirafı: Her saldırıyı önleyemez

AA

İsrail ordusu, Husilerin balistik füzeyle Tel Aviv'i vurduğu saldırının ardından İsrail'in yere göğe sığdıramadığı Demir Kubbe hava savunma sistemiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

'DEMİR KUBBE HER SALDIRIYI ÖNLEYEMEZ'

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Yemen’den fırlatılan füzeyi engellemekte başarısız olan İsrail hava savunma sisteminin her saldırıyı önleyemeyeceği ancak gerekli derslerin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, sabah erken saatlerde Yemen’den fırlatılan füzenin düşmesine ilişkin İsrail Hava Kuvvetleri ve İç Cephe Komutanlığı tarafından ön inceleme yapıldığı, ancak konunun kapsamlı şekilde araştırıldığı kaydedildi.Hava savunma sistemlerinin Yemen’den atılan füzeyi engelleyememesi üzerine"gerekli derslerin”çıkarıldığı anlatılan açıklamada, "Bilgi güvenliğini korumak adına hava savunma faaliyeti ve uyarı sistemi konusunda daha detaylı bilgi verilmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.

NE OLMUŞTU?

Yemen'deki İran destekli Husilerin sabah saatlerinde fırlattığı balistik füze İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi geçerek Tel Aviv'e isabet etmişti. Saldırı sonrası kentteki 16 kişi füzenin etkisiyle patlayan camlar nedeniyle hafif yaralanmıştı.