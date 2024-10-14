İsrail'den 'Hizbullah saldırısı' paylaşımı: 4 asker öldü, 58 asker yaralandı

AA

İsrail ile Hizbullah arasında gerilim tırmanıyor...

Bu kapsamda, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse İHA'lı saldırıda bulunduğu ve saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığı kaydedildi.

İHA RADARDAN KAYBOLANA KADAR TAKİP EDİLDİ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın askeri üsse yönelik İHA'lı saldırısında yaralanan tüm askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği bildirildi.

Açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin daha sonra açıklanacağı aktarılarak, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği kaydedildi.

Ayrıca haberde, Hizbullah'ın 2 İHA'yı deniz üzerinden gönderdiği vurgulandı.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği aktarılmıştı.