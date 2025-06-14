Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İsrail ordusunun dün geceden itibaren İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yüzlerce saldırı düzenlemesinin ardından, kentte yeniden şiddetli patlama sesleri yükseliyor.

İRAN'DA YENİDEN ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ

Tahran'ın merkezinde duyulan şiddetli patlamalarla birlikte gökyüzünde hava savunma füzelerinin havadaki hedeflere karşılık verdiği görüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik hava saldırılarının yeniden başlatıldığı belirtildi.

FORDO NÜKLEER SANTRALİ VURULDU

İran medyasında yer alan son dakika haberlerine göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.

Fars Haber Ajansı, kısa süre önce Fordo'daki nükleer saha alanında iki patlama sesinin daha duyulduğunu ve tesisteki iki noktanın hedef alındığını belirtmişti.

İSRAİL'DEN İRAN'A PEŞ PEŞE SALDIRILAR

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'da bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesis ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.