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AA & Ensonhaber

Orta Doğu ateş çemberi..

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından süreç, peş peşe yapılan saldırılara evrilmiş durumda.

Hedef alınan bölgeler arasında İran'ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve üst düzey askeri noktalar yer alırken, saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları'nın Genel Komutanı, çok sayıda üst düzey asker ve 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.

İran'da saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısını ise 128 olarak açıklanırken, İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürüyor.

Her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı çatışmalarda, İsrail gözünü İran'ın batısına çevirdi..

İRAN'IN BATISINA SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu..

Yoğun bombardımana İran'dan da yanıt gecikmedi..

İsrail İran'ın batı bölgesine füze ateşlerken, İran da Tel Aviv'e füze yağdırıyor..

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri, batı İran’daki onlarca karadan karaya füze hedefine yönelik bir dizi hava saldırısı başlattı.” ifadesine yer verildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İsrail'in, İran'ın batısına yönelik başlattığı yeni saldırı dalgası kapsamında 5 kişi hayatını kaybetti.