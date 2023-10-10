İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi Türk Hava Yolları'nın İsrail'e yapılan uçuşları durdurma kararının ardından Tel Aviv'den kalkan THY'ye ait iki uçak İstanbul'a iniş yaptı. İsrailli yolcular arasında kadın ve çocuklu ailelerin çoğunlukta olması dikkat çekti.

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DHA

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı adlı harekatın ve İsrail'in karşılık olarak Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Başta İsrail vatandaşları olmak üzere ülkeden ayrılmak isteyenlerden Türkiye uçuşlarına yoğun talep vardı ancak Türk Hava Yolları (THY), Tel Aviv uçuşlarına ikinci bir bildirime kadar ara verildiğini duyurdu.

Uçuşların durdurulması kararı öncesinde İsrail'den kalkan TK6881 ve TK787 sefer sayılı uçaklar havalandı.

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yolculardan bazıları İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak ABD ve Avrupa'daki ülkelere gitti, bazı yolcular ise İstanbul'u tercih etti.

"Tel Aviv'de havalimanında çok uzun kuyruklar var"

Kardeşiyle aktarmalı olarak ABD'ye gitmek için İstanbul'a gelen yolculardan biri de İsrail vatandaşı Rebecca Satloff oldu.

Tel Aviv'de yaşadığını belirten Satloff, "Şu anda Türkiye'deyiz. Aktarma uçuşuyla Los Angeles'a gideceğiz. Türkiye'de olmak güzel. Bunun için çok minnettarız. Tel Aviv'de havalimanında çok uzun kuyruklar var. İnsanlar uçuş için yalvarıyor. Bu uçuşlara çok para ödedik" diye konuştu.

Arjantinli turist grubu da geldi

Uçaktaki yolcular arasında turistik seyahat için İsrail'de bulunan Arjantinli bir turist grubu yer aldı.

Çıkan olayların ardından Tel Aviv'den ayrılıp İstanbul'a gelen grubun bir kaç gün Türkiye'de kalacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)