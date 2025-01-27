İsrail'den Mescid-i Aksa'da Türk turistlere gözaltı ve şiddet

AA & Ensonhaber

AA muhabirinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İsrail polisi, Miraç Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen Türk vatandaşlarına gün boyu çeşitli engeller çıkardı.

15 YAŞINDA BİR TÜRK GENCİ DARBEDİLDİ

Gündüz saatlerinde 15 yaşındaki bir Türk vatandaşını darbeden İsrail polisi, akşam saatlerinde ise Türk-Alman çifte vatandaş bir çifti gözaltına aldı. Olay sırasında, Türk vatandaşı kadının, polisin güç kullanımına tepki göstermesi üzerine derdest edilerek gözaltına alındığı bildirildi. Erkek vatandaş ilerleyen saatlerde serbest bırakılırken, kadının sınır dışı edildiği öğrenildi.

TÜRK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE VURMAYA BAŞLADILAR

Sabah gözaltına alınan başka bir Türk vatandaşı hakkında ise Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesine giriş yasağı getirildiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda akşam meydana gelen bir başka olayda, Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi tarafından bir Türk vatandaşının darbedildiği belirtildi. İsrail polisinin, kişinin Türk olduğunu öğrendikten sonra herhangi bir gerekçe sunmaksızın cop ve tekmeyle darbettiği, bacaklarına elektrik verdiği ve ardından güç kullanarak Mescid-i Aksa'nın dışına çıkardığı ifade edildi.

POLİS SÖZCÜSÜ, AA'NIN SORULARINA YANIT VERMEDİ

İsrail polis sözcülüğünün, Türk vatandaşlarına yönelik bu ihlallere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktığı kaydedildi.

Türk vatandaşlarına yönelik yaşanan bu ihlallerin, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ve Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından yakından takip edildiği belirtildi.