İsrail'den yeni işgal planı! Tampon bölgeye askeri karakollar inşa edecekler

Haber Merkezi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri'nde bulunan askerden arındırılmış tampon bölgede, geçici askeri karakollar inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Karakolların, kış ayları boyunca İsrail kuvvetlerinin operasyonlarını güvence altına almak için inşa edildiği belirtildi.

KIŞ BOYUNCA KALMAYA HAZIRLANMA EMRİ

Aralık ayı başında Beşar Esad hükümetinin düşmesinin ardından İsrail ordusu, işgal yerleşimlerini genişletme iddiasıyla Golan Tepeleri'nde Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki askerden arındırılmış tampon bölgeyi ele geçirmişti.

Bu hareket uluslararası alanda tepki toplamıştı.BM geçtiğimiz günlerde İsrail'in tampon bölgeyi işgal etmesini kınamış ve “Birleşmiş Milletler Golan Tepelerini Suriye'nin işgal altındaki toprakları olarak görmeye devam etmektedir” açıklamasını yapmıştı.

Ancak tampon bölgenin işgalinden kısa bir süre sonra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya kış boyunca “kalmaya hazırlanma” emri verdi.

7 KİLOMETRE DAHA İLERLEDİLER

Alman haber ajansı DPA'nın İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre İsrail güçleri dün, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin tampon bölgesinin ötesinde birçok yerde Suriye'nin içlerine doğru ilerledi.

Gözlemevi, İsrail birliklerinin Suriye topraklarında 7 kilometre daha ilerlediğini ve birkaç kasabaya ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusu, kuvvetlerinin “Suriye'nin güneyinde tampon bölge içinde ve kuzey İsrail sakinlerini korumak için stratejik noktalarda faaliyet gösterdiğini” kaydetti.

GOLAN TEPELERİ'NİN ÖNEMİ

Golan Tepeleri Suriye'nin güneybatısında yer alan bir toprak parçası.

Stratejik öneme sahip kayalık platonun bir kısmı 1967 yılında İsrail tarafından ele geçirilmiş ve 1981 yılında uluslararası alanda tanınmayan bir hamleyle ilhak edilmişti.BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında kabul ettiği 497 sayılı karar, İsrail'in işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde kendi yasalarını, yargı yetkisini ve yönetimini dayatma kararının “hükümsüz ve geçersiz olduğunu ve uluslararası hukuki etkisinin bulunmadığını” açıkça belirtiyor.