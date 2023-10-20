İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 1000 ton silah ve cephane geldi İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının "Aksa Tufanı" saldırısını başlattığı 7 Ekim'den bu yana dışarıdan İsrail'e 1000 ton silah ve cephane getirildiğini bildirdi.

AA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, askeri ambulanslar ve tıbbi ekipman taşıyan bir kargo uçağının daha bu sabah İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na indiği belirtildi.

45 uçak yardım geldi

Açıklamada, bunun 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ekipman taşıyan 45'inci uçak olduğu ifade edildi.

1000 ton silah ve cephane yardımı yapıldı

Bakanlık, 7 Ekim'den beri söz konusu uçaklarla 1000 ton silah ve cephanenin İsrail'e getirildiğini kaydetti.

ABD'nin yardımları dahil değil

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin yaptığı askeri yardımın buna dahil olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Washington yönetimi, 7 Ekim'den bu yana 2 kargo uçağıyla İsrail'e mühimmat ve zırhlı araçlardan oluşan askeri yardım göndermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)