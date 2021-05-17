İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına Joe Biden'dan onay

ABD Başkanı Biden, silah satışı anlaşmasına onay vererek İsrail'e bir kez daha destek verdi.

Masum Filistin halkını hedef alan İsrail, saldırılarına devam ediyor...

Hava ve kara saldırıları sonucu yüzlerce kişi katledilirken, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail desteğini sürdürüyor.

İsrail medyası, Joe Biden'ın İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

YÜKSEK İSABETLİ FÜZE VE MÜHİMMAT TEDARİĞİ

Jerusalem Post gazetesine göre, Biden'ın onay verdiği anlaşma sayesinde, İsrail, ABD'den yüksek isabetli güdümlü füzeler ve özel kabiliyetli mühimmat alacak.

Washington Post gazetesi, Biden yönetiminin İsrail'e hassas güdümlü silahların satışını onaylamasının, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde etkili olan ilerlemeci kanadında büyük tepki çektiğini yazdı. Habere göre Demokrat Partili solcu vekiller, bu satışı kendi lehine çevirecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Washington'ın koşulsuz desteğini sorguladı.

BIDEN HAMAS'I SUÇLADI

Biden, geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilimden dolayı Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı suçlamıştı.