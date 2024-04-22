İsrail'e destek veren dondurma markasını protesto eden çocuklara dondurma sürprizi Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri okullarına dondurma bırakmak için gelen ve içerisinde İsrail’e destek olan markanın ürünlerinin yer aldığı kamyonu hiçbir yönlendirme olmadan protesto etmişti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler ve yerli üretim dondurma dağıttı.

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Gazze’de katil İsrail, müslümanlar üzerindeki zulmünü devam ettirirken, tüm dünyada olduğu gibi Ümraniyeli öğrencilerden de tepki geldi.

Adeta insanlığa ders olacak şekilde kendi iç güdüsüyle Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri, okula dondurma bırakmak için gelen ve içerisinde İsrail’e destek olan markanın ürünlerinin bulunduğu kamyonu protesto etti.

Çocuklara sürpriz yapacağını söyledi

Öğrencilerin bu davranışı kısa sürede sosyal medyadan büyük ilgi gördü. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da kendi hesabından çocukları kutlayarak, sürpriz yapacağını açıklamıştı.

Başkan İsmet Yıldırım sözünü tuttu

Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencilerini haftanın ilk ders saatinde ziyaret eden Başkan İsmet Yıldırım, minik protestoculara yerli üretim dondurma dağıtarak, çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Başkan Yıldırım, çocukların bu davranışının insanlığa örnek olduğunu söyleyerek, onlara bir de Vialand Tema Park’a götürme sözü verdi.