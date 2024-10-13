İsrail'e yeni hava savunma sistemi kuruldu

AA

İsrail Ordu Radyosu, THAAD sistemini balistik füzeler için konuşlandırdığını açıkladı.

X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "ABD, İran tehditlerine karşı hazırlık olarak THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) hava savunma sistemini İsrail'e konuşlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

ABD daha önce Mart 2019'da İsrail'de ortak savunma tatbikatlarının bir parçası olarak THAAD sistemini geçici olarak konuşlandırmıştı. Yeni konuşlandırmanın kalıcı olup olmadığı ve sistemin İsrail'in savunma ağına entegre edilip edilmeyeceği konusu henüz bilinmiyor.

"BÜYÜK SALDIRI" HAZIRLIĞI MI?

Şu anki konuşlandırma, İsrail’in İran’a karşı "büyük saldırı" hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti. İsrail’in halihazırda uzun menzilli Arrow, orta menzilli "Davud’un Sapanı" ve kısa menzilli "Demir Kubbe" olmak üzere 3 hava savunma sistemi bulunuyor ancak bu sistemler, İran’ın son misilleme saldırısında birçok füzeyi durdurmada yetersiz kalmıştı.

İSRAİL, DEMİR KUBBEYİ NASIL AŞTI?

İsrail'in sahip olduğu Demir Kubbe, en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor. Hava savunma sistemi özellikle Hamas ve Hizbullah'tan gelebilecek kısa menzilli roket ve füze saldırılarını engellemek için özel olarak tasarlandı.

Ancak gerçekleştirilen bir saldırıda İran tarafından ateşlenen çok sayıda füzenin Demir Kubbe'yi aşarak İsrail topraklarına düştüğü görüldü.

İddiaya göre, saldırının ilk aşamasında, nispeten yavaş hareket eden konvansiyonel füzeler ateşlendi. Böylece Demir Kubbe'yi bu füzeleri imha etmesi için oyalayan İran bu sırada İsrail'e hipersonik füzelerle saldırdı.

Demir Kubbe diğer füzeleri imha etmek için uğraşırken hipersonik füzeler İsrail hava sahasını deldi.

İran medyası, Tahran'ın saldırılarda yeni bir füze olan "Fettah-1" kullandığını bildirdi.

Tahran, Fettah-1'i hipersonik bir füze olarak tanımlıyor. Yani bu füze saatte 6 bin 100 kilometre hızla hareket edebiliyor.