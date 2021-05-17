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    İsrail'i destekleyenlere zor soru: Ülken Filistin gibi işgal edilse ne hissederdin

    İsrail'i destekleyenlere zor soru: Ülken Filistin gibi işgal edilse ne hissederdin

    İsrail'in Filistin'e yönelik saldırını haklı bulanlar, kendi ülkeleri Filistin gibi işgal edilse naısl hissedeceklerine yönelik sorular karşısında sessiz kalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 04:06
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    Kurulduğu günden bu yana Ortadoğu'da şiddetin, kan ve gözyaşının dinmediği İsrail, yeni bahanelerle yine Filistinlilere saldırılara başladı.

    ÖLDÜRÜLÜYOR, EVLERİNDEN ATILIYORLAR

    Ramazan ayı başladığından beri provokasyonlarını artıran İsrail, bir yandan Kudüs'te ve Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürürken, diğer yandan Filistinlilere ait evleri gasbetmeye devam ediyor.

    İsrail i destekleyenlere zor soru: Ülken Filistin gibi işgal edilse ne hissederdin #1

    DÜNYA SADECE KINAYABİLİYOR

    İsrail'in kurulduğundan beri şiddet ve terörle Filistinlileri öldürerek, yıldırarak göçe zorlaması, kendi topraklarından sürme politikasına karşı tepkiler, tüm dünyanın gözleri önünde kınamalardan öteye geçemiyor.

    İsrail i destekleyenlere zor soru: Ülken Filistin gibi işgal edilse ne hissederdin #2

    BAZI ÜLKELER FİLİSTİN'İ SORUMLU TUTTU

    Bu da yetmezmiş gibi, İsrail'in ortaya çıkardığı bir şiddet sarmalından yine Filistinlileri sorumlu tutan Batılı ülkeler, şiddetin büyümesi halinde doğuracağı sonuçların farkında değil gibi.

    İsrail i destekleyenlere zor soru: Ülken Filistin gibi işgal edilse ne hissederdin #3

    "İSRAİL ÜLKENİ İŞGAL ETSE NASIL HİSSEDERDİN"

    Sosyal medyada da İsrail vahşetini çeşitli bahanelerle savunanlara kendi ülkelerinin haritalarının olduğu can alıcı bir soru ile karşılık verildi:
    "İsrail senin ülkeni işgal etseydi nasıl hissederdin"

    Bugün halen İsrail'i şu ya da bu nedenle savunanların nasıl yanıtlar verdikleri, ya da yanıt verebildiler mi, merak konusu.

    İsrail i destekleyenlere zor soru: Ülken Filistin gibi işgal edilse ne hissederdin #4

    Filistin'i yavaş yavaş yutan İsrail'in işgal hikayesi-haberi için tıklayınİsrail i destekleyenlere zor soru: Ülken Filistin gibi işgal edilse ne hissederdin #5

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