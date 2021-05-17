İsrail'i destekleyenlere zor soru: Ülken Filistin gibi işgal edilse ne hissederdin

İsrail'i destekleyenlere zor soru: Ülken Filistin gibi işgal edilse ne hissederdin

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırını haklı bulanlar, kendi ülkeleri Filistin gibi işgal edilse naısl hissedeceklerine yönelik sorular karşısında sessiz kalıyor.

Kurulduğu günden bu yana Ortadoğu'da şiddetin, kan ve gözyaşının dinmediği İsrail, yeni bahanelerle yine Filistinlilere saldırılara başladı.

ÖLDÜRÜLÜYOR, EVLERİNDEN ATILIYORLAR

Ramazan ayı başladığından beri provokasyonlarını artıran İsrail, bir yandan Kudüs'te ve Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürürken, diğer yandan Filistinlilere ait evleri gasbetmeye devam ediyor.

DÜNYA SADECE KINAYABİLİYOR

İsrail'in kurulduğundan beri şiddet ve terörle Filistinlileri öldürerek, yıldırarak göçe zorlaması, kendi topraklarından sürme politikasına karşı tepkiler, tüm dünyanın gözleri önünde kınamalardan öteye geçemiyor.

BAZI ÜLKELER FİLİSTİN'İ SORUMLU TUTTU

Bu da yetmezmiş gibi, İsrail'in ortaya çıkardığı bir şiddet sarmalından yine Filistinlileri sorumlu tutan Batılı ülkeler, şiddetin büyümesi halinde doğuracağı sonuçların farkında değil gibi.

"İSRAİL ÜLKENİ İŞGAL ETSE NASIL HİSSEDERDİN"

Sosyal medyada da İsrail vahşetini çeşitli bahanelerle savunanlara kendi ülkelerinin haritalarının olduğu can alıcı bir soru ile karşılık verildi:

"İsrail senin ülkeni işgal etseydi nasıl hissederdin"

Bugün halen İsrail'i şu ya da bu nedenle savunanların nasıl yanıtlar verdikleri, ya da yanıt verebildiler mi, merak konusu.

Filistin'i yavaş yavaş yutan İsrail'in işgal hikayesi-haberi için tıklayın