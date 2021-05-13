İsrail'i protesto etmek için aracını yakan çift, eve metrobüsle döndü

Dün işgalci İsrail'in Filistine saldırılarını protesto etmek için 350 bin lira değerindeki araçlarını ateşe veren çiftin eve metrobüsle döndüğü belirlendi.

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından birçok kesimden tepkiler yağdı.

İstanbul'da bir çift de İsrail'e tepkisini aracını yakarak gösterdi.

Dün Levent'te İsrail'i protesto eden Ahmet ve Dora Altınbaşak çifti, başkonsolosluk binası önünde aracını ateşe verdi.

YEDEK LASTİĞE BENZİN DÖKÜP YAKTILAR

Büyükçekmece'den gelerek yedek lastiğin üzerine benzin döken ve aracın yanma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden çift, sosyal medyada gündem oldu.

"UÇAĞIM DA OLSA AYNI ŞEYİ YAPMAK İSTERDİM"

Yaklaşık 350 bin lira değerindeki araçlarını yakan çift, metrobüsle evlerine döndü. Ahmet Altınbaşak, "Feda olsun, uçağım da olsa inanın aynı şeyi yapmak isterdim." dedi.

İsrail'i protesto için İstanbul Başkonsolosluğu önünde otomobillerini yaktılar VİDEO-ARŞİV

Yanan otomobili görüntüleyen protestoculardan biri o anları kayıt altına alırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda İsrail Başkonsolosluğu önünde aracımızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz bunu. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları gözyaşları içinde ölen çocuklar için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu yolda şehit de oluruz. Hiç önemli değil. Yeter ki onların gözyaşları dinsin, yeter ki aileler ağlamasın, yeter ki çocuklar ağlamasın. Müslümanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Yarın bayram. Bayramı göremeden ölen çocuklar var."