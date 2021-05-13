İsrail'in Filistin'e saldırılarına yönelik protestoların adresi olan İstanbul Başkonsolosluğu önünde, otomobil ateşe verildi. O anları kaydeden protestocular görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

İsrail hükümetinin ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik müdahaleleri son günlerde şiddetini artırdı.

İsrail ordusunun saldırılarında 67 Filistinli hayatını kaybederken 388 kişi de yaralandı.

Tüm dünyadan İsrail'e tepkiler gelirken Türkiye ayağa kalktı.

Olayların ilk gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok şehrinde protestolar düzenlendi.

Protestoların merkezi ise İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu binasının önü oldu.

OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİLER

Günlerdir protestocuların toplandığı alanda bugün bir grup, İsrail'e tepki olarak otomobil yaktı.

Yanan otomobili görüntüleyen protestoculardan biri o anları kayıt altına alırken, "Şu anda İsrail Başkonsolosluğu önünde aracımızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz bunu. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları gözyaşları içinde ölen çocuklar için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu yolda şehit de oluruz. Hiç önemli değil. Yeter ki onların gözyaşları dinsin, yeter ki aileler ağlamasın, yeter ki çocuklar ağlamasın. Müslümanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Yarın bayram. Bayramı göremeden ölen çocuklar var." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İsrail'i protesto için İstanbul Başkonsolosluğu önünde otomobillerini yaktılar VİDEO

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Protestocular olayın ardından o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede yayılan görüntülere bazı kullanıcılar destek verirken bazı kullanıcılar ise Filistin halkına sahip çıkmanın yolunun bu olmadığı yönünde yorumlarda bulundu.