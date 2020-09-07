İsrail'i tanıyan Kosova'dan Türkiye açıklaması

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova ile İsrail'in birbirlerini karşılıklı tanımalarının Türkiye ile ortaklıklarını hiçbir koşulda etkilemeyeceğini ifade etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, başkent Priştine'de Cumhurbaşkanlığı önünde düzenlediği basın toplantısında, 4 Eylül'de Washington'da imzalanan Kosova ile Sırbistan arasındaki ekonomik normalleşme anlaşması ve Kosova ile İsrail arasındaki karşılıklı tanıma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ORTAKLIĞIMIZI ZEDELEMEYECEK"

Hem Arap Birliği hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova ile İsrail arasındaki karşılıklı tanıma konusunda endişelerini anladıklarını belirten Thaçi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişimdeyim. Kendisi ile telefonda görüştüm ve bu tanıma Türkiye ile stratejik, dostane ve kardeşçe olan ortaklığımızı hiçbir koşulda zedelemeyecek." ifadelerini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, ülkesinin artık küresel güçlenme seviyesinde daha büyük ve daha güçlü müttefiklere sahip olacağını söyledi.

Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosova liderlerinin ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamış ve Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.