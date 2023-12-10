İsrail'in acımasızlığı tek videoda: Gazze'ye gelen yardımlar yakıldı İsrail askerlerinin Gazze'ye gelen yardım tırlarını açtıkları ve içerisinde yer alan malzemeleri yaktıkları anlar, sosyal medyada tepki çekti.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi aralıksız vuruyor...

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, şimdiye kadar ise 17 bin 700 masumun hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hastane ve mülteci kamplarını dahi vuran İsrail, Gazze'ye gelen yardımların sınırlı olarak geçişine izin veriyor.

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından Gazze'ye yardım yağarken, İsrail ordusu ise izin vermesine rağmen vatandaşlara ulaşmasına engel oluyor.

"Göz" boyamalık izin

İsrail ordusu bölgeye gelen yardımların geçisine izin verdi ancak ulaşmasına izin vermedi bu ise "göz boyamalık" izin olarak adlandırıldı.

Gazze'de ekmek, su ve ilaç dahil olmak üzere birçok ürüne ihtiyaç var. Gazzeli vatandaşlar, açlıkla karşı karşıya kalmış durumda.

Gelen yardım tırlarında Gazzeli vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayacak birçok malzeme bulunuyor.

Ancak İsrail ordusu bu malzemeleri yakmaya başladı...

O anlar kaydedildi

Gazze'ye gelen yardım tırlarını açan İsrail askerleri, yağmalaya başladı. Sosyal medyaya düşen bir videoda askerlerin yardım tırlarında yer alan ürünleri yaktıkları görüldü.

Bu anları paylaşan askerlerin eğlenmesi de dikkati çekti. Sosyal medyada yayılan video, kısa süre içerisinde dolaşıma girdi ve tepki topladı.